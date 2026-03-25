Responsabile sanitario Udinese: "Ho avuto Ronaldo al terzo anno di Juventus, vi racconto"

Sky Sport ha realizzato un servizio speciale nel mondo dell'Udinese e tra i vari soggetti della società bianconera del Friuli che sono stati intervistati, si trova anche Fabio Tenore, responsabile sanitario del club.

Ha detto Tenore, parlando dell'aspetto che riguarda in prevalenza il suo lavoro all'Udinese: "Lo staff medico ha una struttura multidisciplinare e lavoriamo a stretto contato con lo staff tecnico. Quando un giocatore devo operarsi viene sempre accompagnato da un nostro membro e da uno della società: all’inizio sono affranti. Zaniolo aveva un obiettivo: tornare contro la Roma. Ci siamo prefissati di farlo recuperare entro 21 giorni e ce l’abbiamo fatti. Ho avuto anche Ronaldo al terzo anno alla Juve, era il primo che arrivava e l’ultimo che se ne andava".