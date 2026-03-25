Irlanda del Nord, O'Neill: "Abbiamo tutto da guadagnare contro l'Italia. La fiducia c'è"

Michael O'Neill, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro l'Italia, semifinale del playoff per accedere ai prossimi Mondiali per l'area europea.

Proiettandosi alla partita in sé e per sé, ha detto O'Neill: "Abbiamo tutto da guadagnare in questa gara, non c'è alcun dubbio a riguardo. Questi giocatori hanno già disputato gare importanti, a Colonia contro la Germania e poi in Slovacchia. Quello di domani sera sarà un banco di prova molto importante per noi, ma siamo pronti. Dobbiamo disputare la partita e non pensare troppo alla posta in palio. C'è grande aspettativa sull'Italia essendo una grande nazione, non dobbiamo essere troppo intimoriti. Abbiamo tanti giovani calciatori in crescita, quello di domani sarà solo un altro step di crescita".

Lo stesso commissario tecnico ha fatto una fotografia della sua Irlanda del Nord. O'Neill parla in questi termini del suo gruppo: "La fiducia c'è, abbiamo fatto molto bene per arrivare a questo punto. Sono molto orgoglioso dei calciatori, abbiamo avuto delle difficoltà nei gironi ma i giocatori sanno la posta in palio. Noi siamo una nazionale piccola, l'Italia invece è una grande nazionale. Siamo qui con spensieratezza".

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