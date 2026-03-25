Leao è stato all'estero per curarsi dall'infiammazione: sui suoi social l'oblò di un aereo

Rafael Leao utilizzerà questa sosta per le nazionali per provare a rimettersi in sesto, dopo la convocazione ritirata dal Portogallo per permettere all'attaccante del Milan di ristabilirsi dall'infiammazione, che lo limita ormai da dicembre.

Nelle scorse ore Leao ha pubblicato una immagine dell'oblò di un aereo sulle sue Instagram Stories, suggerendo quindi un proprio viaggio all'estero. Non è in vacanza, non disponeva di giorni liberi dal Milan, ma è stato appunto a curarsi.

Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro e sarà possibile comprendere se Leao potrà tornare a disposizione del Milan già per l'attesissima sfida contro il Napoli del lunedì di Pasquetta.

Di Leao e della sua situazione in bilico con il Portogallo in questa pausa per le nazionali aveva parlato anche il suo allenatore al Milan, Max Allegri, il quale si era così espresso dopo la vittoria sul Torino: "Credo che verrà sconvocato, anzi credo che l'abbiano sconvocato. Ha bisogno di riposare, va ringraziato per ciò che ha fatto fino ad ora".