Spezia, primo allenamento di D'Angelo alla sua avventura bis: si partirà con la Carrarese

Come si legge sui canali ufficiali dello Spezia, "primo giorno della sua seconda esperienza alla guida delle Aquile per Mister Luca D'Angelo, che questo pomeriggio ha ritrovato la squadra sui manti erbosi del "Comunale" di Follo, per riprendere il proprio lavoro, guardando già alla prossima sfida, in programma contro la Carrarese, alla ripresa dopo la sosta nazionali (match che si giocherà nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, ndr).

Seduta iniziata in sala video, dove il tecnico aquilotto e il suo staff hanno parlato alla squadra e poi si è passati subito sul campo, dove le Aquile hanno svolto una seduta suddivisa tra lavoro atletico e tecnico. Riscaldamento a base di percorsi in conduzione palla, seguito da esercitazioni atletiche su metà campo. Nella seconda parte di seduta, spazio a partitelle a tema su campo ridotto.

Per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana".