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Italia, Gattuso: "Bastoni e Scamacca in dubbio. Rigori? Li abbiamo provati..."

Italia, Gattuso: "Bastoni e Scamacca in dubbio. Rigori? Li abbiamo provati..."TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 17:13Serie A
Ivan Cardia

"Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla, si sono allenati”. Il ct Gennaro Gattuso fa il punto sulle condizioni degli azzurri alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord: “Bastoni ha fatto qualcosa in gruppo, poi lo testeremo ancora. In dubbio, comunque, solo Bastoni e Scamacca, che anche lui ha fatto qualcosina col gruppo".

Quanto ai rigori: "Retegui è il rigorista. Ieri li abbiamo provati, tutta la squadra ha calciato tre rigori a testa. Ci siamo portati avanti, sappiamo che c'è la possibilità e l'abbiamo provata".

La conferenza stampa di Gattuso

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