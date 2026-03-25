Italia, Gattuso: "Gli spareggi del passato? Non mi serviva rivederli, li ho in testa"

"Sta a noi”. Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia che domani sfiderà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali, manda questo messaggio ai tifosi azzurri: “Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti".

Ha guardato gli spareggi del passato?

"Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani".

La conferenza stampa di Gattuso