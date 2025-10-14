Italia-Israele in corso a Udine. Scontri tra polizia e manifestanti in città: giornalista ferito alla testa

La manifestazione è ufficialmente finita e la partita Italia-Israele allo stadio Friuli è in corso di svolgimento, ma per le vie di Udine sono continuati anche negli ultimi minuti gli scontri a distanza tra alcuni gruppi di manifestanti pro Pal e la polizia.

Fino da ora il corteo si era svolto pacificamente e la maggior dei manifestanti è rimasta in piazza Primo maggio, punto di arrivo del corteo. Ma alcuni manifestanti coinvolti nelle tensioni - riporta repubblica.it - hanno sollevato transenne per colpire i blindati della polizia. Si registrano anche lanci di sassi, di bottiglie, di pezzi di grondaie presi da alcune case. La polizia ha risposto con un intenso lanci di lacrimogeni e con gli idranti dei propri mezzi antisommossa e quelli dei vigili del fuoco.

Inoltre - apprende l'ANSA da fonti sanitarie - un giornalista è rimasto ferito in maniera seria nel corso della sassaiola scatenata da alcuni manifestanti Pro Pal contro le forze dell'ordine in centro a Udine. Il giornalista ha riportato "un trauma cranico importante" per curare il quale è stato dapprima preso in carico dal personale di un'ambulanza e quindi "trasferito d'urgenza in ospedale". Non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è stato possibile accertare la dinamica di quanto accaduto.