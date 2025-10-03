Italia, serve un Retegui in formato Dea: ecco come sta andando all'Al-Qadsiah

Verranno rese note in giornata le scelte di Gennaro Gattuso per le prossime gare contro Estonia e Israele, per le giornate 7 e 8 di qualificazione ai prossimi Mondiali: non sembrano esserci dubbi circa la presenza di Mateo Retegui, attaccante che ha trascinato gli azzurri nelle ultime uscite e che è stato confermato nel gruppo azzurro anche dopo il discusso passaggio estivo all'Al-Qadsiah, in Saudi League.

Il centravanti di San Fernando sarà dunque ancora al centro dell'attacco nella sfida di Tallinn contro l'Estonia (11 ottobre) e in quella di Udine contro Israele (14 ottobre). Ma in che condizioni arriverà il bomber nel ritiro di Coverciano? Sicuramente buone, ma con qualche gara in meno sulle gambe rispetto ai compagni che giocano in Europa.

Oltre agli impegni con la Nazionale, Retegui ha collezionato 4 presenze e realizzato 3 gol, scendendo in campo quasi sempre per tutti i novanta minuti. Tre vittorie e un pareggio il bottino dell'Al-Qadsiah, con quattro presenze su quattro per il centravanti, in gol con una doppietta all'esordio e per la terza volta nel 2-1 all'Al-Khaleej. L'Al-Qadsiah è attualmente seconda in classifica in Saudi League, a due punti dalla capolista Al-Nassr (Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Manè, Coman, Brozovic etc...)