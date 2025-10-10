Italia U19, Adamson risponde a Giardino: il primo test contro la Scozia finisce 1-1

Dominio nel primo tempo, qualche sofferenza nella ripresa. A Campobasso è finito 1-1 il primo dei due test tra la Nazionale Under 19 e la Scozia, con gli Azzurrini avanti nel primo tempo grazie al gol di Claudio Giardino (Perugia) e raggiunti a inizio ripresa da Calum Adamson (48’). Le due squadre si ritroveranno di fronte lunedì alle 11 a Isernia per la seconda amichevole, la prova generale della prima fase di qualificazione in programma a novembre, con l’Italia che ospiterà il girone con Bosnia-Erzegovina, Moldova e Polonia.

“Una partita dai due volti, con un risultato giusto per quello che si è visto in campo – l’analisi del tecnico Alberto Bollini –. Nel primo tempo abbiamo cercato di tenere il dominio, con una buona risposta rispetto a quanto provato in allenamento e tante occasioni create. Eravamo in vantaggio meritatamente con un bottino che doveva essere superiore, poi abbiamo gestito meno la palla, merito anche della crescita della Scozia. Abbiamo pagato qualcosa a livello fisico in un momento di stanchezza e siamo andati in difficoltà, e questo deve servirci per far crescere gli anticorpi dell’attenzione e della concentrazione”.

LA PARTITA Schierati con Crimaldi, Giardino e Cacciamani davanti, i ragazzi di Bollini sono partiti fortissimi, sfiorando il vantaggio al 5’ con un sinistro di Cocchi fuori di poco. Al 27’, invece, è stato decisivo il riflesso di Halliwell sulla girata di Cacciamani: occasione, questa, che ha preceduto il meritato vantaggio dell’Italia arrivato al 31’ grazie a Giardino, che ha ribadito in rete una corta respinta di Halliwell su sinistro da fuori di Mantini. Prima dell’intervallo, altri due interventi del portiere scozzese su Di Nunzio e, proprio in chiusura di tempo, su Trabucchi.

Una partita che nel primo tempo era stata a senso unico si è complicata nella ripresa grazie anche allo splendido gol di Adamson, che dopo 3’ è stato servito da Fletcher e di destro ha calciato sotto l’incrocio dei pali della porta di Vannucchi. Dopo un sinistro largo di Di Nunzio e un gol annullato ad Armer per posizione di fuorigioco di Landers giudicata attiva, l’espulsione di Mantini al 64’ per un fallo su Fletcher all’altezza della linea laterale ha complicato i piani dell’Italia, comunque pericolosa al 72’ con una punizione di Cocchi che ha scheggiato l’incrocio dei pali. Brannan, dall’altra parte, ha pareggiato il conto dei legni, prima di un’occasione clamorosa per parte: è andata vicina alla vittoria l’Italia con Merola, ha sfiorato il 2-1 Mooney trovando di fronte un grande Vannucchi.