Tre rigori sbagliati in uno, virale l'audio di Totti: "Solo la Roma riesce a fare 'ste cose"

Altro che cucchiaio. I tre rigori sbagliati dalla Roma - formalmente sarebbero uno, dato che si trattava di tre ripetizioni dello sesso penalty - hanno colpito molti, tifosi giallorossi e non. Compreso chi, in carriera, dal dischetto ha scritto alcune pagine memorabili, non solo della storia della formazione capitolina ma anche della Nazionale italiana.

In queste ore è infatti diventato virale un presunto audio di Francesco Totti, “Non scherziamo dai, oh. A me rompevano il c*** che facevo gol su rigore: facile fare gol su rigore eh… Mort*** vostra. Non è mai successo nella storia del calcio: tre rigori uno dietro l’altro, solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili”.

Facile immaginare che molti sostenitori giallorossi saranno d’accordo con il Pupone.