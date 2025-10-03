Pisacane: "Gaetano out, Luvumbo può partire titolare. Mercato? Non è rispettoso per Belotti"

Nella conferenza stampa a due giorni dal match contro l'Udinese, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato degli infortunati: "Ai soliti Radunovic, Pintus, che comunque ha intensificato il lavoro, Zappa che già sapete, si sono aggiunti Gaetano per un risentimento alla coscia, poi abbiamo Rog con un problema muscolare e Rodriguez che non è al massimo. Abbiamo Mina che ha preso una contusione al ginocchio, va valutato e vedremo se sarà della partita. Luvumbo è arruolabile, potrebbe partire anche dal primo minuto".

Come avete preso l'infortunio di Belotti?

"Ha messo del pepe sulla sconfitta con l'Inter. Dispiace perché abbiamo perso un guerriero, ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari, che va avanti sempre".

Come lo avete preso?

"Nulla ci scalfisce, alla luce della mia vita personale conosco due strade davanti alle difficoltà: o ti abbatti o ti rialzi. Voglio che la squadra si rialzi subito, sono convinto che la squadra abbia preso una bella botta, ma fa parte del gioco".

Prenderete qualcuno per rimpiazzare Belotti?

"Faccio fatica a rispondere, anche per rispetto di Andrea. Andare a pensare a quello che si può fare sul mercato di gennaio penso che non sia rispettoso nei confronti del ragazzo".

