Cesena, Mignani: "Dobbiamo arrivare alla sfida di domani pieni di motivazioni"

Alla vigilia del prossimo match, il tecnico del Cesena Michele Mignani ha presentato in conferenza stampa il derby Cesena FC - AC Reggiana, in programma sabato 4 ottobre alle ore 19:30 all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi e valida per la 7° giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026.

“Nel calcio bisogna sempre andare avanti: la sconfitta ti fa pensare, così come anche le vittorie ti fanno pensare. Bisogna avere la lucidità di pensare le cose giuste, quindi sia nella sconfitta che nella vittoria è necessario capire dove si è fatto bene e dove, invece, non si è fatto bene per continuare a lavorare e migliorarsi. Le squadre perfette non esistono e noi domani abbiamo un'altra partita: una partita bella e importante, che ci dà la possibilità di riportare dei punti nella nostra classifica, che poi è l’aspetto più importante.”

“Sappiamo che la Reggiana è un avversario forte, così come tutti gli avversari sono temibili in questa categoria, perché i valori sono molto simili. La Reggiana è una squadra che sa stare bene in campo, che occupa bene le corsie esterne, che crea delle situazioni di gioco rispetto alle quali bisogna stare attenti. Nei pochi giorni che abbiamo avuto per preparare la partita, abbiamo visto e studiato i nostri avversari, poi dentro la partita ci sono tante cose: bisogna avere agonismo, rabbia, voglia di vincere i duelli e di vincere le partite, perché spesso le motivazioni fanno la differenza e noi dobbiamo arrivare alla sfida di domani pieni di motivazioni.”