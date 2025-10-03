Monza-Catanzaro, i convocati di Aquilani: l'unico assente è Liberali
Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, ha diramato la lista dei convoti in vista della sfida di domani contro il Monza. L'unico assente è Liberali, impagnato al Mondiale Under 20 con l'Italia.
PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli
DIFENSORI: 4. Antonini, 5. Bashi, 17. Di Chiara, 18. Bettella, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro
CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 20. Pontisso, 28. Oudin, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse, 98. Buglio
ATTACCANTI: 7. Pandolfi, 8. Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 45. Buso, 61. Seha, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco
