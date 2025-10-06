Italia Under 21, Baldini: "Svezia e Armenia? Molto dipende da noi. Camarda è molto forte"

Il commissario tecnico della Nazionale Under21, Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa, da Bagno di Romagna. Gli azzurrini giocheranno contro la Svezia - al Dino Manuzzi di Cesena - e l'Armenia allo Zini di Cremona. “Superata l’emozione della prima volta ci presentiamo con lo stesso spirito, cercando di far bene e provando ad avere quella continuità avuta con Montenegro e Macedonia del Nord. Abbiamo ritrovato i ragazzi con uno spirito molto positivo e questo servirà contro un’avversaria sicuramente forte e attrezzata come la Svezia e poi con l’Armenia. Molto dipende da noi. Dobbiamo proseguire sulla falsa riga di quanto fatto fin qui. Dovremo essere intensi, incisivi e convinti nella nostra proposta di gioco. In campo vanno fatte le cose giuste, perché rispetto a settembre, ora che i campionati sono avviati, abbiamo nelle gambe più minutaggio. Mi aspetto lucidità nelle scelte”.

Su Camarda. “È un ragazzo straordinario. Dopo la commozione cerebrale che l’ha costretto a saltare lo scorso raduno mi ha chiamato dicendomi che sperava di avere un’altra possibilità. Questo è il sintomo di un ragazzo maturo, che ci tiene alla maglia della Nazionale. In Serie A sta dimostrando il suo valore e le sue qualità: è un giocatore che vede la porta, che si impegna, che sicuramente deve ancora crescere, ma se questo è il suo percorso abbiamo un giocatore molto forte a disposizione, uno che sente molto la porta e che gioca bene negli ultimi 16 metri facendosi trovare al posto giusto al momento giusto nei momenti cruciali: sembra una casualità, ma quest’ultima caratteristica capita sempre allo stesso tipo di giocatori”.

Sugli altri giocatori. “Che i ragazzi possano giocare è importante. Tanti di loro lo stanno facendo con continuità: da Palestra, che è destinato a un futuro in Nazionale maggiore, a Bartesaghi solo per citarne due. Questo dà entusiasmo e fiducia al loro percorso di crescita”.