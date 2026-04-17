Barella è il MVP di Inter-Cagliari. E dedica un pensiero a Josep Martinez
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Nicolò Barella ha segnato contro il Cagliari ed è stato eletto MVP della partita. Ecco le sue parole a Sky:
Il pubblico ha intonato il coro: "Vinceremo il tricolor"
"Magari vinceremo il tricolor. Logicamente fa piacere, perché sappiamo quanto ci teniamo a fare bene. L'anno scorso è stata una stagione difficile, che ci ha insegnato tanto. E in questo momento abbiamo bisogno di vincere. Che si sia ricreato questo ambiente era fondamentale".
Barella poi dedica un pensiero al compagno di squadra Josep Martinez, tornato in campo in campionato dopo diversi mesi
"Voglio fare i complimenti a Pepo perché dopo quel che gli è successo non è facile. Abbiamo cercato di aiutarlo, lui è sempre stato disponibile con noi. Si merita questa partita".
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