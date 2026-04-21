TMW Sommer criticato, Martinez osannato: l'Inter non può non pensare allo spagnolo per il futuro

In casa Inter un tema ormai sempre più di attualità è quello che riguarda il portiere. Il contratto di Yann Sommer è in scadenza e lo svizzero quest'anno non ha assolutamente convinto, tant'è che Ausilio ha già messo nel mirino Guglielmo Vicario, ma anche Robin Risser. La partita di quest'oggi però suggerisce ai dirigenti nerazzurri di guardare anche in casa propria.

Josep Martinez ha mandato altri segnali importanti a Cristian Chivu, che lo ha sempre difeso, nonostante momenti di difficoltà dovuti alle note vicende extra-campo che lo hanno coinvolto. L'ex Genoa ha compiuto diversi interventi importanti nel primo tempo, ma quello più significativo è avvenuto immediatamente dopo l'1-2 di Calhanoglu, quando ha murato Diao a tu per tu.

Le distrazioni della difesa dell'Inter hanno obbligato Martinez a superarsi pure nel finale, blindando il risultato e la finale di Roma contro la vincente di Atalanta-Lazio. All'Olimpico il 13 maggio Pepo, così lo chiamano tutti, sarà il titolare della porta nerazzurra e proverà a trascinare i suoi compagni alla conquista di un altro trofeo dopo lo scudetto, che ormai sembra certo e che a quel punto sarà verosimilmente già stato ufficializzato anche dalla matematica. A Fabregas resta ancora una volta "solo" un'altra grande prestazione.