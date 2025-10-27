"Siamo tutti uniti alla Lazio, così deve essere". Basic aggiunge: "La classifica è molto stretta"

Un regalo di David a Toma Basic è bastato per affondare la Juventus. Il centrocampista della Lazio, autore del gol che ha mandato ko i bianconeri, ha parlato al termine del big match ai microfoni di Sport Mediaset per commentare quanto accaduto in campo e gioire per 3 punti fondamentali in ottica classifica. I biancocelesti ora sono a -1 dal settimo posto e a due sole lunghezze dall'Europa.

"C'era un po' di spazio, Cataldi mi ha dato la palla e ho tirato", ha raccontato Basic. "Non c'è tanto da dire, sono felice per i tre punti. Dobbiamo continuare così. Tre punti con la mia firma per una felicità doppia? Certo, però già tra pochi giorni ci sarà un'altra partita. Ma volevamo veramente vincere questa". Ad ogni modo resta il grande tonfo dei bianconeri fuori casa, valido la terza sconfitta di fila, mentre la Lazio ha ripreso a viaggiare in campionato: "Sì, come si vede la classifica è molto stretta ed è davvero difficile, quindi questi sono tre punti importantissimi. Adesso per noi la prossima partita (contro il Pisa, ndr) è un'opportunità".

Un bel upgrade per i biancocelesti di Sarri che in estate non hanno potuto giovare del mercato estivo per via del blocco imposto alla società: "Parlare di mercato o altro non voglio, sono qui con la squadra, siamo tutti uniti e così deve essere. Adesso mi interessa solo il prossimo allenamento".