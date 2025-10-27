Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Live TMW

Lecce, Di Francesco: "Ci saranno diversi cambi di formazione. Guai a sbagliare l'approccio" TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Serie A
Pierpaolo Verri
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli.

17.40- Il tecnico giallorosso è atteso fra pochi minuti in sala stampa.

17.45- Inizia la conferenza stampa di Di Francesco.

Cosa ha detto alla squadra dopo la partita di Udine?
"I ragazzi sono consapevoli di non aver approcciato al meglio la partita e non possiamo permettercelo. Il secondo gol è arrivato nel momento in cui abbiamo ripreso un po' a giocare. Peccato non essere stati concreti nel secondo tempo. Il terzo gol subito è stata un'ingenuità, dovevamo essere più bravi. C'è stato qualche posizionamento fatto male. Ieri ho fatto subito vedere dei video sulla partita con l'Udinese, per capire cosa si può fare meglio, ora guardiamo già alla partita col Napoli".

Sulle scelte dal primo minuto con l'Udinese?
"Ci sono scelte che possono portarti in una direzione o nell'altra. Secondo me è riduttivo parlare solo della scelta di Helgason. Ci sono stati errori da parte di giocatori che hanno giocato benissimo fino a quel momento. Dobbiamo capire che quando si affrontano certe squadre bisogna essere determinati su ogni tackle. Nel secondo tempo eravamo più leggeri, ma abbiamo tenuto lì l'avversario. Spesso sono gli atteggiamenti che fanno la differenza. Noi siamo stati meritatamente in svantaggio perché loro hanno avuto un approccio migliore. Ci può stare perdere a Udine, la differenza la fa come si perde. Dobbiamo fare tesoro di questa gara, ci sono state anche cose positive. Mi interessa arrivare all'obiettivo finale anche attraverso queste partite".

C'è un pizzico di inesperienza in questa squadra?
"Non troviamo alibi, se si reiterano gli errori si dà forza agli avversari. Dobbiamo essere più intelligenti nel corso della gara. Devo prendermi le responsabilità anche di questi momentanei passaggi negativi. Ci sono partite all'interno della partita, nei momenti di sofferenza bisogna saper subire senza prendere gol e in questo non siamo stati bravi".

Come è cambiato il Napoli rispetto allo scorso anno?
"Non c'è Lukaku, qualcosa cambia nel modo di attaccare. McTominay e Anguissa sono pericolosi per le capacità di inserimento, è una squadra di grandi valori. Troveremo la capolista campione d'Italia in carica, sarà una partita da prendere con grande attenzione. Approcciare bene la gara è fondamentale. Il Napoli ha le sue qualità, noi dobbiamo controbatterle. Ma non dobbiamo chiuderci solo a incassare, contro queste squadre così il gol rischi prima o poi di prenderlo, devi essere bravo a controbattere".

Cosa serve al Lecce domani?
"Dobbiamo avere tante motivazioni, che ci sono all'interno della partita. Avremo un grande sostegno. Vivere queste partite è bellissimo, vorrei giocarle. Ma da fuori cercherò di dare il mio meglio affinché il Lecce faccia una grande partita".

Coulibaly e Sottil?
"Coulibaly sta migliorando. Peccato aver perso Sottil, ci auguriamo di poterlo recuperare per la prossima con la Fiorentina. Abbiamo bisogno di giocatori così".

Sulla formazione?
"Ci saranno tre o quattro cambi rispetto a Udine, non vi dirò chi".

Gli esterni vengono poco dentro al campo, è una sua richiesta?
"A me piacciono gli esterni che vengono dentro al campo, ho allenato Politano, Berardi, Soulé...ma ogni giocatore ha le sue caratteristiche. In questo momento abbiamo giocatori più bravi a ricevere palla sulla linea. Dobbiamo capire che quando da una parte o dall'altra stiamo chiudendo l'azione allora l'altro deve entrare all'interno dell'area. In base alle caratteristiche cerco di sfruttare al meglio gli uomini".

18.00- Finisce la conferenza stampa.

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?