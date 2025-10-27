Spalletti più di Palladino per la Juventus, ai box Mkhitaryan: le top news delle 18

La giornata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, sarà ricordata a lungo come quella del prematuro esonero da parte della Juventus nei confronti del suo ormai ex allenatore Igor Tudor, sollevato dall'incarico già dopo 8 giornate. Alla Vecchia Signora non hanno intenzione di perdere tanto tempo e, se con l'Udinese il posto lasciato vuoto sarà riempito in via provvisoria da Brambilla della NextGen, è già alla ricerca del sostituto. Il profilo preferito è quello di Luciano Spalletti, anche se con l'ex ct della Nazionale ci sarà da trattare, in particolare sulla durata del contratto. Lui vorrebbe un accordo fino al 30 giugno 2028, alla Juventus potrebbero arrivare a mettere sul piatto un contratto da 7-8 mesi più l'opzione per la prossima stagione condizionata al raggiungimento di un posto in Champions League. Parti comunque in contatto in queste ore, con lo stesso Spalletti che in caso di accordo non avrebbe problemi a liberarsi dal vincolo ancora esistente con la Federazione. Sullo sfondo resta Raffaele Palladino.

Non solo De Bruyne, perché la Serie A perde un altro dei suoi centrocampisti simbolo per un po'. Sosta ai box di un mesetto circa per l'armeno Henrikh Mkhitaryan, il cui infortunio è stato comunicato nelle scorse ore dall'Inter: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima".

A proposito di Serie A, essendoci già da domani il via al turno infrasettimanale sono arrivate le disposizioni del Giudice Sportivo. Un solo giocatore è squalificato per la 9^ giornata ed è Emil Holm del Bologna, che prende un turno di stop dopo l'espulsione per doppia ammonizione nel 2-2 di ieri sul campo della Fiorentina.