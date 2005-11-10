Juric: "Oggi nel primo tempo non è stato il mio Monza, abbiamo difeso malissimo"

Ivan Juric, tecnico del Monza, parla così in conferenza stampa dopo il ko contro la Lazio: "A Monza spero di fare grandi risultati, questa però è la vita dell'allenatore. Ci sono stati 5 anni di grandissimo livello dove mi sono divertito tanto. Negli ultimi due anni sono stati brutti, il Monza mi ha dato l'opportunità e sono soddisfatto. Mi diverto allenando, ci sono tanti giovani che possono crescere. Nel nostro mondo parlano tutti, questo non mi dà fastidio io vado avanti".

Avete subito 15 gol in sei partite, è possibile migliorare la fase difensiva?

"La grande differenza tra oggi e le altre partite è che abbiamo preso gol da 40 metri o da calcio d'angolo, non concedevamo occasioni da gol. Oggi nel primo tempo non è stato il mio Monza, da migliorare tutto. Siamo stati passivi e tutto quello che non abbiamo fatto lo abbiamo visto oggi nel primo tempo".