Al termine di Roma-Monza, è il biancorosso Birindelli a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

20.56 - Inizia la conferenza stampa.

Vi aspettavate un inizio di partita così aggressivo da parte della Roma?

"Sì, ti dico onestamente che sapevamo di affrontare una squadra forte, ma non ci aspettavamo secondo me questo ritmo così alto, questa intensità. La prima mezz'ora sono stati veramente devastanti, poi nel secondo tempo, secondo me anche per via del risultato, sono un po' calati e noi siamo un po' più venuti fuori. Dispiace non aver trovato la via del gol per provare a riaccendere anche la partita, però noi ce la giochiamo con tutti a viso aperto e quando trovi comunque squadre che giocano come te, hanno nei singoli tanta qualità e sono obiettivamente più forti, è difficile portare il risultato a casa".

Avete contenuto meglio la Roma sulla vostra fascia destra?

"Sono, ripeto, giocatori forti e abbiamo cercato di contenerli come potevamo. Poi abbiamo pagato sicuramente nei primi due gol due errori nostri, perché abbiamo preso gol da palla nostra, su nostre iniziative. Dobbiamo imparare sicuramente da loro perché, ripeto, giocano come noi e quindi, se sono più forti, ognuno di noi deve guardare il proprio avversario e capire cosa ha fatto meglio".

Hai mai affrontato un attaccante devastante come Malen?

"Ti dico, è forte, però penso che ci siano tanti attaccanti forti come lui. Secondo me Scamacca o anche lo stesso Retegui non sono stati da meno. Quindi dico che anche il sistema di gioco, chi gli sta intorno, fa un bravissimo lavoro. Poi sappiamo che gli attaccanti di Gasperini hanno sempre fatto tanti gol, però è forte, c'è poco da dire".

Cosa ti porti a casa da questa partita? Gasperini ha detto che il Monza si salverà senza grossi affanni.

"Se ci salviamo senza grossi affanni non lo so. Sicuramente se giochiamo e mettiamo l'intensità che abbiamo messo stasera, che ovviamente non si è vista perché loro ne hanno messa più di noi, però facciamo le cose che proviamo in settimana, sicuramente avremo ottime possibilità perché, ripeto, non sono queste le partite che ci permettono di salvarci. Però sono queste le partite che ci permettono, come ho detto prima, di imparare. Mi porto a casa, io penso come tutti i miei compagni, le cose positive che sono uscite in questa partita e sicuramente la consapevolezza di aver affrontato una squadra con dei giocatori di alto livello e da cui veramente poter imparare. A me personalmente ha fatto capire cosa mi manca per fare un salto in avanti e quindi su cosa lavorare".