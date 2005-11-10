Francia-Italia, le formazioni ufficiali: tornano Calafiori e Kean. Frattesi preferito a Barella
Gaetano Mocciaro
Di seguito le formazioni ufficiali di Francia-Italia, valida per la terza giornata del Gruppo 1 di UEFA Nations League:
Due sole novità per Mancini rispetto alla partita contro la Turchia
Mancini riporta Calafiori tra i titolari ed è l'unica novità in difesa, col giocatore dell'Arsenal preferito a Ruggeri. A centrocampo confermato il trio che tanto bene ha fatto contro la Turchia, con Frattesi pertanto preferito a Barella. Davanti con Raspadori out, nuovamente spazio a Moise Kean che compone il tridente con i fratelli Esposito.
Zidane conferma Kalulu come terzino destro, ripropone Upamecano titolare al posto di Lacroix e a sinistra lancia Truffert al posto dell'interista Diouf. Il comasco Da Cunha confermato titolare, affiancato dal milanista Rabiot e Cherki del Man City. Davanti riprendono la maglia da titolare Olise e Dembélé. Confermato Doué.
FRANCIA - ITALIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. A disp. Retses, Butez, Koundé, Camavinga, Koné, Barcola, Diouf, Yoro, Lacroix, Akliouche, Lepaul, Commissario tecnico: Zinedine Zidane
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito. A disp. Carnesecchi, Vicario, Ruggeri, Ricci, SCamacca, Zoma, Doumbia, Maldini, Barella, Vergara, Di Loirenzo, Mancini. Commissario tecnico: Roberto Mancini.
ARBITRO: Gil Manzano (Spagna).