Roma verso il derby, Piovani: "Lazio tosta e compatta. Serve lucidità e giusta tensione"

“Nella sfida con il Barcellona, le ragazze a livello fisico e mentale hanno speso tantissimo. Questi due giorni ci sono serviti per ricompattarci, studiare bene la prossima partita, perché il derby per noi è molto importante”. Il tecnico della Roma Gianpiero Piovani ai canali ufficiali del club parla così in vista della sfida di domani contro la Lazio in Serie A Women: “Dobbiamo avere la giusta tensione, ma allo stesso tempo anche serenità e lucidità per affrontare una squadra tosta, con un buon gioco e che fa della collettività il suo punto di forza. - prosegue il tecnico come riporta Vocegiallorossa.it - Sarà difficile da battere, ma noi, pur arrivando da una sconfitta, sappiamo che dobbiamo reagire subito e portare a casa questo risultato”.

Sull’atteggiamento della Lazio

Piovani poi si sofferma sul possibile atteggiamento delle biancocelesti: “Conoscendo Grassadonia non penso che avranno un atteggiamento attendista. Sono una squadra che sa difendere bene ed è compatta, ma allo stesso tempo ha armi importanti per ribaltare l’azione e davanti ha calciatrici molto rapide. - prosegue l’allenatore giallorosso – L’avversario più pericoloso però, come dico sempre, siamo noi stesse perché appena caliamo un po' di intensità chiunque può metterci in difficoltà, ma se giochiamo come sappiamo possiamo fare male a tutte”.

Sulla tensione pre derby

Infine Piovani si sofferma sulla tensione in vista di una gara così sentita: “Ci deve essere la giusta adrenalina, ma allo stesso tempo anche lucidità. Dobbiamo migliorare tanto su questo fondamentale, logicamente serve del tempo. Anche nelle sconfitte, la prestazione non è mai mancata e questo è incoraggiante”.