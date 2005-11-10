Belgio-Turchia, le formazioni ufficiali: De Ketelaere e De Bruyne dal 1', panchina per Lukaku
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 19:47Calcio estero
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02.10.2026 19:47Calcio estero
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Queste le formazioni di Belgio-Turchia, avversare dell'Italia nel gruppo 1 di Nations League. Nel Belgio ci sono dal primo minuto De Bruyne e De Ketelaere, mentre nella Turchia di Montella c'è Celik titolare. In panchina invece De Winter e Theate
Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Lukébakio, De Ketelaere, Godts.
Turchia (3-4-3): Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı; İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu; Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın.
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