Report Napoli su Favasuli: "Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra"

"Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra". Questo il report medico del Napoli in merito al terzino classe 2004, che inizierà da domani l'iter riabilitativo presso il centro sportivo del club partenopeo.

Favasuli, ricordiamo, ha lasciato nelle scorse ore il raduno dell'Italia U21 assieme a Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro nel pomeriggio nelle rispettive sedi. La vittoria in extremis in casa dell'Armenia ha regalato all'Under 21 la possibilità di vincere il proprio girone e qualificarsi direttamente ai prossimi Europei. Decisiva sarà la partita con la Polonia, appuntamento lunedì 12 allo stadio Adriatico di Pescara, con calcio d'inizio alle 18.15.