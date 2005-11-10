La Cremonese batte la Juve, Pecchia: "Indicazioni positive, spiace solo per Licina"

La Cremonese questo pomeriggio ha colto una vittoria di prestigio contro la Juventus in amichevole, una sfida vinta per 1-0 grazie alla rete di Bonazzoli dopo dodici minuti e macchiata solo dall’infortunio del fantasista Adin Licina a una mano. Nel post gare il tecnico Fabio Pecchia ha parlato ai canali ufficiali del club della prestazione e della condizione del giovane tedesco.

Le parole di Pecchia

“È stata una bella giornata, anche per l’atteggiamento mostrato dai ragazzi, stiamo cercando di lavorare su diverse soluzioni e le partite sono senza dubbio allenanti. In questi giorni ho recuperato tanti giocatori, è stato un periodo fondamentale in vista della ripresa del campionato e dovremo farci trovare pronti in qualsiasi situazione. - prosegue Pecchia come si legge sul sito del club grigiorosso - Le indicazioni sono positive, ci spiace solo per l’infortunio di Licina, speriamo che sia qualcosa di lieve. I tanti giovani della Primavera in campo? Penso che per loro queste esperienze siano molto formative, a livello fisico e mentale giocare in un ambiente così è senza dubbio stimolante”.

Il tabellino di Juventus-Cremonese 0-1

Juventus: Pinsoglio (66′ Radu); Bremer (46′ Rizzo), Gatti (66′ Durmisi), Kelly (66′ Guerra), Kolo Muani (66′ Savio), Cambiaso (66′ Corradi), McKennie (66′ Corigliano), Rugani (66′ Marchisio), Makiobo, Amaradio (82′ Brancato), Grelaud (46 Ripani). A disposizione: Mangiapoco, Rizzo, Montero, Guerra. All. Spalletti.

Cremonese: Agazzi (46′ Fulignati); Pezzella (57′ Villa), Barbieri (46′ Vogliacco), Luperto (57′ Marsi), Baschirotto (57′ Bignamini), Licina (46′ Thorsby), Gerli (57′ Barros Cabezas), Collocolo (57′ Herzuah), Grassi (46′ Vandeputte), Elia (46′ Rocchetti), Bonazzoli (57′ Djuric). A disposizione: Festa, Stuckler, Bianchetti. All. Pecchia.

Arbitro: Gabriele Restaldo. Assistenti Nicola Di Meo e Umberto Galasso.

Ammoniti: 90+1′ Bignamini (C).

Reti: 12′ Bonazzoli (C)