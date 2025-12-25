Juve a caccia di un centrocampista, avanti tutta per il rinnovo di Yildiz

La Juventus, ieri, si è allenata per prepararsi al meglio alla sfida contro il Pisa. Luciano Spalletti, però, ha avuto buone notizie, visto che Weston McKennie è sceso in campo insieme al resto della squadra, ma ha lavorato ancora a parte. Anche Conceição e Cabal hanno seguito un programma personalizzato, mentre Zhegrova sta smaltendo l’influenza. Dunque, salvo sorprese, l’americano dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match contro il Pisa. Resta, invece, da capire se Conceição potrà recuperare oppure no per sabato. Oggi la Juventus non sarà alla Continassa, visto che Spalletti ha concesso il giorno libero ai suoi ragazzi per passare il Natale insieme alle rispettive famiglie. La ripresa è fissata per venerdì, giorno di vigilia del match contro il Pisa, ma il tecnico di Certaldo non terrà la consueta conferenza stampa, visto che sarà Santo Stefano.

Lavori in corso sul mercato.

La Juventus presto accoglierà ufficialmente Marco Ottolini. Il nuovo ds si metterà subito al lavoro sul mercato. La missione numero uno di Ottolini sarà quella di trovare un centrocampista da regalare a Luciano Spalletti. Il club bianconero cercherà un giocatore di qualità, visto che Frattesi, nell’idea del tecnico di Certaldo, sarebbe più un giocatore da alternare sulla trequarti a Yildiz e Conceição. Infatti, Spalletti vede nell’ex Sassuolo un’alternativa da mettere alle spalle della prima punta. Perciò la Juventus cercherà probabilmente anche un regista, ma chiaramente non si potranno fare spese folli, visto che vanno rispettati i parametri del fair play finanziario. I bianconeri stanno osservando anche il mercato dei terzini. Infatti, João Mario non ha soddisfatto le aspettative, perciò la sua partenza appare scontata. Di conseguenza, la Juventus cercherà un esterno destro che possa giocare anche in una difesa a quattro. Inoltre, attenzione alla situazione di Federico Gatti. Il Milan lo ha messo nel mirino e il club bianconero, per il momento, non sembra intenzionato a cederlo, vista l’emergenza in difesa. Ma chissà che negli ultimi giorni di mercato le parti non possano parlarsi e trovare una soluzione. Di certo la Juventus, se cederà Gatti, non accetterà formule low cost, a maggior ragione a una diretta concorrente per un posto in Champions.

Si lavora sempre per il rinnovo di Yildiz.

Una delle priorità della Juventus, nei prossimi mesi, sarà quella di rinnovare il contratto di Kenan Yildiz. Il turco è il leader tecnico della squadra, perciò la società è intenzionata a riconoscergli il suo status. Yildiz ha un contratto fino al 2029 e guadagna 1,5 milioni a stagione e adesso le parti cercheranno di trovare un’intesa a livello economico. Il turco a Torino sta bene e vorrebbe restare, perciò la volontà sia della società che del giocatore è quella di arrivare a un accordo. Nelle prossime settimane si continuerà a discutere, ma resta l’ottimismo. Yildiz, intanto, lavora in vista della sfida contro il Pisa con l’obiettivo di trascinare ancora la Juventus. Spalletti se lo coccola perché sa che dalle sue giocate passa gran parte della stagione. Yildiz, seppur sia molto giovane, è un ragazzo che sta crescendo nel modo giusto e mette la squadra al centro dei suoi obiettivi. I prossimi mesi, per lui, saranno decisivi sia in campo che fuori e i tifosi juventini sperano di poter ammirare le sue giocate ancora per molti anni a venire.