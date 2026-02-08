Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Cade il Lecco. Vince il Perugia

Luca Bargellini
Oggi alle 16:34Serie C
Luca Bargellini

Sono appena terminati i sei match iniziati alle 14:30 validi per la 25ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare il successo interno della Triestina, ultima nel Girone A, contro l'Inter U23 e quelli esterno di Pro Vercelli a Lecco e Perugia sul campo della Sambenedettese. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE C, 25ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Cittadella 1-2
62' Falcinelli (C), 89' Napolitano (L), 90+4' Perretta (C)
Novara-Union Brescia 0-0
Alcione Milano-Arzignano Valchiampo 1-0
54' Pirola
Pergolettese-Trento 1-2
36' Pellegrini (T), 66' Capone (T), 82' Tremolada (P)
Virtus Verona-Giana Erminio 0-1
11' Marotta
Albinoleffe-Pro Patria 2-2
18' De Paoli (A), 37' Parlati (A), 44' Desogus (PP), 86' Udoh (PP)
Lecco-Pro Vercelli 0-2
30' Sow, 45+4' Comi
Ospitaletto Franciacorta-Renate 1-1
44' Casali (O), 59' Ekuban (R)
Triestina-Inter U23 4-1
17' Alexiou (I), 25' Tonetto (T), 45+4' rig. e 69' D'Urso (T), 90+5' Faggioli (T)

iDomenica 8 febbraio
Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 62*, Union Brescia 47, Lecco 45, Alcione Milano 39, Renate 39, Cittadella 39, Trento 38, Inter U23 38, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 29, Novara 28, Dolomiti Bellunesi 28*, Ospitaletto 27, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 13, Triestina 4

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ravenna-Carpi 1-0
16' Corsinell
Pontedera-Ternana 2-2
6' e 55' Pettinari (T), 53' e 58' Yeboah (P),
Torres-Juventus Next Gen 0-3
31' rig Puczka, 73' Guerra, 83' Cerri
Gubbio-Campobasso 1-0
47' Minta
Sambenedettese-Perugia 0-1
28' Ladinetti,

Domenica 8 febbraio
Ore 17.30 – Arezzo-Pianese
Ore 17.30 – Livorno-Bra
Ore 17.30 – Pineto-Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì

Riposa – Guidonia Montecelio

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 49*, Ascoli 43, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33*, Pianese 31, Ternana 30, Vis Pesaro 30**, Gubbio 29, Guidonia Montecelio 29, Carpi 28*, Forlì 25**, Livorno 25, Sambenedettese 24*, Bra 24, Perugia 23*, Torres 20*, Pontedera 16

*una gara in più
** una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
21' Moreso
Benevento-Picerno 1-0
90+12' Pierozzi
Latina-Cavese 0-0
Team Altamura-Monopoli 2-0
6' Rosafio, 28' Curcio
Casarano-Sorrento 2-0
48' Giraudo, 71' Versienti
Casertana-Foggia 3-2
19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F), 64' Nocerino (F), 67' Kallon (C)
Crotone-Atalanta U23 1-0
90+7' Musso
Giugliano-Cosenza 3-0
44' Marchisano, 72' Zammarini, 84' Egharevba
Potenza-Siracusa 2-2
56' Felippe (P), 84' Arditi (S), 90'+1 aut. Capomaggio (P), 90'+12 rig. Contini (S)

Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania-Trapani

Classifica: Benevento 57, Catania 51*, Salernitana 46, Casertana 42, Crotone 40, Cosenza 40, Audace Cerignola 38, Monopoli 37, Casarano 33, Team Altamura 33, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 27, Atalanta U23 26, Trapani 25*, Cavese 24, Picerno 23, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 21

* una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

