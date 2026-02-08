Ufficiale
Foggia, esonerato il tecnico Enrico Barilari. Via anche l'allenatore in seconda
Il Calcio Foggia 1920 s.r.l., previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Enrico Barilari e dall’incarico di allenatore in seconda Leonardo Bitetto.
La società desidera ringraziare entrambi i tecnici per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto nel periodo trascorso alla guida della squadra rossonera, augurando loro le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo delle rispettive carriere.
