Roma, Dybala non ce la fa. La Joya non recupera per il match contro il Cagliari

Paulo Dybala non sarà a disposizione per la sfida tra Roma e Cagliari. L’attaccante argentino non ha infatti smaltito completamente il fastidio al ginocchio che lo sta limitando da diversi giorni.

Alla vigilia del match che chiuderà la 24ª giornata di Serie A, arriva dunque una notizia poco confortante per Gian Piero Gasperini, costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini chiave. Dybala ha continuato a lavorare a parte negli ultimi allenamenti e non è riuscito a recuperare in tempo dall’infortunio che lo aveva già escluso dalla gara contro l’Udinese. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo staff tecnico e medico ha preferito non correre rischi inutili, optando per la sua esclusione e puntando a riaverlo al meglio in vista del delicato confronto del prossimo fine settimana contro il Napoli.

L’assenza di Dybala va ad allungare una lista già consistente di indisponibili per la partita contro i sardi. Oltre all’ex Juventus, non saranno della gara neppure Robinio Vaz, fermato in settimana da un problema muscolare, e Manu Koné. Resta inoltre ai box il lungodegente Dovbyk, mentre saranno monitorate fino all’ultimo le condizioni di El Shaarawy ed Hermoso, che nella giornata di sabato hanno svolto lavoro differenziato.