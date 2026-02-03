Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella

Chiuse le trattative in Italia, c'è ancora un mercato aperto ed è quello degli svincolati. Abbiamo ipotizzato pertanto una squadra tipo: 3 portieri, 8 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti. E non mancano giocatori di livello, su tutti l'inglese Raheem Sterling che ha risolto il suo contratto col Chelsea poco prima della chiusura della finestra invernale dei trasferimenti. Ecco pertanto il nostro "Svincolati FC".

Luigi Sepe (1991, Italia)

Salvatore Sirigu (1987, Italia)

Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)

Serge Aurier (1992, Costa d'Avorio)

Mattia De Sciglio (1992, Italia)

Kurt Zouma (1994, Francia)

Adam Masina (1994, Marocco)

Jason Denayer (1995, Belgio)

Angelo Ogbonna (1988, Italia)

Juan Bernat (1993, Spagna)

Philipp Max (1993, Germania)

Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)

Jesse Lingard (1992, Inghilterra)

Giacomo Bonaventura (1989, Italia)

Tiemoue Bakayoko (1994, Francia)

Marko Rog (1995, Croazia)

Aaron Ramsey (1990, Galles)

Raheem Sterling (1994, Inghilterra)

Nathan Redmond (1994, Inghilterra)

Paco Alcacer (1993, Spagna)

George Puscas (1996, Romania)

Peter Olayinka (1995, Nigeria)

Ryan Kent (1996, Inghilterra)