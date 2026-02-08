Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 12:30. Avati Ternana e Juventus
Sono appena terminati i primi tempi dei due match delle 12:30 validi per la 25ª giornata del campionato di Serie C. Al 45' ci sono da registrare due vantaggi esterni: quello della Ternana a Pontedera e quello della Juventus Next Gen contro la Torres. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C, 25ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Cittadella 1-2
62' Falcinelli (C), 89' Napolitano (L), 90+4' Perretta (C)
Novara-Union Brescia 0-0
Alcione Milano-Arzignano Valchiampo 1-0
54' Pirola
Pergolettese-Trento 1-2
36' Pellegrini (T), 66' Capone (T), 82' Tremolada (P)
Virtus Verona-Giana Erminio 0-1
11' Marotta
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe-Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco-Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta-Renate
Ore 14.30 – Triestina-Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi
Classifica: Vicenza 62, Union Brescia 47*, Lecco 45, Cittadella 39*, Alcione Milano 39*, Inter U23 38, Renate 38, Trento 38*, Giana Erminio 35*, Lumezzane 32*, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30*, Novara 28*, AlbinoLeffe 28, Dolomiti Bellunesi 28, Ospitaletto 26, Pergolettese 20*, Virtus Verona 19*, Pro Patria 12, Triestina 1
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Ravenna-Carpi 1-0
16' Corsinell
In corso
Pontedera-Ternana 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
6' Pettinari
Torres-Juventus Next Gen 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
31' rig Puczka
iDomenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Gubbio-Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Pianese
Ore 17.30 – Livorno-Bra
Ore 17.30 – Pineto-Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì
Riposa – Guidonia Montecelio
GIRONE C
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
21' Moreso
Benevento-Picerno 1-0
90+12' Pierozzi
Latina-Cavese 0-0
Team Altamura-Monopoli 2-0
6' Rosafio, 28' Curcio
Casarano-Sorrento 2-0
48' Giraudo, 71' Versienti
Casertana-Foggia 3-2
19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F), 64' Nocerino (F), 67' Kallon (C)
Crotone-Atalanta U23 1-0
90+7' Musso
Giugliano-Cosenza 3-0
44' Marchisano, 72' Zammarini, 84' Egharevba
Potenza-Siracusa 2-2
56' Felippe (P), 84' Arditi (S), 90'+1 aut. Capomaggio (P), 90'+12 rig. Contini (S)
Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania-Trapani
Classifica: Benevento 57, Catania 51*, Salernitana 46, Casertana 42, Crotone 40, Cosenza 40, Audace Cerignola 38, Monopoli 37, Casarano 33, Team Altamura 33, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 27, Atalanta U23 26, Trapani 25*, Cavese 24, Picerno 23, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 21
* una gara in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva