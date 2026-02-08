Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A

Dopo gli anticipi del sabato tra Genoa e Napoli e tra Fiorentina e Torino, la Serie A torna in campo con le gare della domenica. Si comincia a ora di pranzo con il derby tra Bologna e Parma, con i rossoblù in cerca di una vittoria in casa che manca ormai da novembre. Il pomeriggio occhi puntati su Lecce-Udinese, sfida cruciale in zona salvezza e non solo.

Alle 18 scente in campo la capolista Inter, intenzionata a mantenere il margine sulle inseguitrici. In attacco dovrebbe esserci Pio Esposito con Lautaro. La sera c’è il big match tra Juve e Lazio con i bianconeri chiamati a riscattare il tracollo in Coppa Italia.

Due posticipi in programma il lunedì: quello tra Atalanta e Cremonese e la sfida tra Roma e Cagliari. Di seguito le probabili formazioni delle gare:

Bologna-Parma, le probabili formazioni: ritorna Lucumi, Cuesta ancora con Nicolussi Caviglia

Lecce-Udinese, le probabili formazioni: Sottil più di Banda, in attacco la variabile è Zaniolo

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: Grosso con l'ex Pinamonti, c'è Pio Esposito con Lautaro

Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao

Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti

Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen