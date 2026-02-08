Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Juve corsara. Amaro Ternana

Luca Bargellini
Oggi alle 14:26Serie C
Luca Bargellini

Si sono chiude le prime due gare delle 12:30 valide per la 25ª giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen corsara in terra sarda dove s'impone 3-0 sulla Torres. Finisce 2-2, invece, Pontedera-Ternana. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C, 25ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Cittadella 1-2
62' Falcinelli (C), 89' Napolitano (L), 90+4' Perretta (C)
Novara-Union Brescia 0-0
Alcione Milano-Arzignano Valchiampo 1-0
54' Pirola
Pergolettese-Trento 1-2
36' Pellegrini (T), 66' Capone (T), 82' Tremolada (P)
Virtus Verona-Giana Erminio 0-1
11' Marotta

Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe-Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco-Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta-Renate
Ore 14.30 – Triestina-Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 62, Union Brescia 47*, Lecco 45, Cittadella 39*, Alcione Milano 39*, Inter U23 38, Renate 38, Trento 38*, Giana Erminio 35*, Lumezzane 32*, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30*, Novara 28*, AlbinoLeffe 28, Dolomiti Bellunesi 28, Ospitaletto 26, Pergolettese 20*, Virtus Verona 19*, Pro Patria 12, Triestina 1

* una gara in più
** una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ravenna-Carpi 1-0
16' Corsinell
Pontedera-Ternana 2-2
6' e 55' Pettinari (T), 53' e 58' Yeboah (P),
Torres-Juventus Next Gen 0-3
31' rig Puczka, 73' Guerra, 83' Cerri

iDomenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Gubbio-Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Pianese
Ore 17.30 – Livorno-Bra
Ore 17.30 – Pineto-Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì

Riposa – Guidonia Montecelio

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 49*, Ascoli 43, Juventus Next Gen 36*, Pineto 36, Campobasso 33, Pianese 31, Ternana 30*, Vis Pesaro 30**, Guidonia Montecelio 29, Carpi 28*, Gubbio 26**, Forlì 25**, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20*, Pontedera 16*

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
21' Moreso
Benevento-Picerno 1-0
90+12' Pierozzi
Latina-Cavese 0-0
Team Altamura-Monopoli 2-0
6' Rosafio, 28' Curcio
Casarano-Sorrento 2-0
48' Giraudo, 71' Versienti
Casertana-Foggia 3-2
19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F), 64' Nocerino (F), 67' Kallon (C)
Crotone-Atalanta U23 1-0
90+7' Musso
Giugliano-Cosenza 3-0
44' Marchisano, 72' Zammarini, 84' Egharevba
Potenza-Siracusa 2-2
56' Felippe (P), 84' Arditi (S), 90'+1 aut. Capomaggio (P), 90'+12 rig. Contini (S)

Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania-Trapani

Classifica: Benevento 57, Catania 51*, Salernitana 46, Casertana 42, Crotone 40, Cosenza 40, Audace Cerignola 38, Monopoli 37, Casarano 33, Team Altamura 33, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 27, Atalanta U23 26, Trapani 25*, Cavese 24, Picerno 23, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 21

* una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
