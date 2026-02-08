Roma-Cagliari, i convocati di Pisacane per la partita di domani all'Olimpico
Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per la partita che il Cagliari giocherà domani sera contro la Roma
PORTIERI: Caprile, Sherri, Ciocci
DIFENSORI: Palestra, Idissi, Rodriguez, Raterink, Dossena, Zappa, Zé Pedro, Obert
CENTROCAMPISTI: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Sulemana, Liteta
ATTACCANTI: Kiliçsoy, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito.
