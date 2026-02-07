Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Si chiude con il vantaggio della Juventus il primo tempo del match fra le bianconere di Massimiliano Canzi e il Como Woman. A decidere, sul campo del club lariano, è per il momento la rete di Carbonell messa a segno al 44'. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
In corso
Como Women-Juventus 0-1
44' Carbonell
Domenica 8 febbraio
Ore 12: 30 - Roma-Milan
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)
