Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale

Al triplice fischio di Massa resta solo tanta rabbia nel Genoa. Amarezza, delusione per quel rigore concesso nel recupero e che è costato un punto che avrebbe significato molto per la formazione di Daniele De Rossi. Al "Ferraris" contro il Napoli, Vasquez e compagni sono stati beffati ancora una volta da un tiro dagli undici metri arrivato nel recupero, un refrain che sta accompagnando il campionato dei rossoblù. A zittire il pubblico di fede rossoblù questa volta è stato Hojlund in seguito ad una decisione contestata (e parsa quantomeno dubbia) del VAR di richiamare il fischietto imperiese a rivedere il tocco di Cornet su Vergara in area.

La delusione di De Rossi

Una decisione che ha fatto arrabbiare Daniele De Rossi. Nella conferenza post gara, il mister del Grifone se la prendere con un regolamento "di m***a" (testuali parole) che ha di fatto portato Massa ad indicare il dischetto. Dito puntato anche sul ruolo del VAR indicato ad intervenire solo in caso di chiaro errore. "È tutto cambiato ed è agghiacciante non conoscere il limite di un chiaro errore: chi lo decide?" sottolinea DDR.

Le beffe dal dischetto nel recupero

E le beffe arrivate nel recupero su tiro dagli undici metri sono costate almeno tre punti al Genoa. La prima a Bologna con il tocco di braccio di Carboni per il 2-1 in favore del felsinei di Vincenzo Italiano. La seconda all’Olimpico di Roma in occasione del 3-2 contro la Lazio ed infine ieri. Con una sconfitta che brucia molto.