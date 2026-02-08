Monza-Avellino, le formazioni ufficiali: Bianco ne cambia uno. Biancolino 3
Arrivano le formazioni ufficiali di Monza-Avellino, ultimo match della 23ª giornata del campionato di Serie B.
Brianzoli che rispetto alla vittoria di Padova cambia un elemento in difesa con Delli Carri al posto di Ravanelli. Irpini che, invece, cambiano un elemento in difesa (Simici anziché Cancellotti) e due a centrocampo, con Le Borgne e Besaggio al posto di Sounas e Palmiero.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Delli Carri, Carboni, Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Hernani, Dany Mota. Allenatore: Bianco
Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Le Borgne, Besaggio, Sala; Biasci, Patierno. Allenatore: Biancolino.
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz "lega" Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Baresi e la malattia: "Il peggio è passato. La vita non mi ha regalato niente, sono abituato a lottare"
