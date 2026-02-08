Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reggiana, chi è Lorenzo Rubinacci: il vice di Nesta chiamato a centrare la salvezza

Reggiana, chi è Lorenzo Rubinacci: il vice di Nesta chiamato a centrare la salvezza
Luca Bargellini
Oggi alle 16:19
Luca Bargellini

La Reggiana ha deciso di voltare pagina: esonerato Davide Dionigi, al suo posto arriva Lorenzo Rubinacci, che firma un contratto fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di salvezza. Ma chi è il nuovo tecnico degli emiliani?

Rubinacci, 57enne originario di Urbino, non è un volto nuovo per la società emiliana. Il neo allenatore ha già lavorato a Reggio Emilia nella stagione 2023/24 come vice di Alessandro Nesta, ruolo che ha ricoperto anche al Monza fino allo scorso dicembre. La sua carriera in panchina si caratterizza proprio per la lunga collaborazione con Nesta: i due hanno condiviso esperienze significative al Frosinone, al Perugia e nel Miami FC, maturando una sintonia professionale consolidata negli anni.

Il curriculum di Rubinacci evidenzia una carriera costruita principalmente come collaboratore tecnico e vice allenatore. Ha lavorato accanto a figure di spicco come Serse Cosmi e Marco Giampaolo, accumulando esperienze importanti in Serie A e Serie B. Nel suo percorso figurano anche esperienze da allenatore delle giovanili, tra cui quella alla Primavera del Lecce e al Perugia, oltre a un'avventura come ct della nazionale Under 20 del Gambia.

Con questa scelta, senza dubbio forte, la Reggiana punta sulla conoscenza dell'ambiente di Rubinacci e sulla sua esperienza maturata nelle categorie professionistiche italiane per dare una svolta alla stagione e raggiungere l'obiettivo salvezza.

