Gasperini scherza sul possibile ritorno di Totti alla Roma: "Io lo faccio giocare subito"
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita che attende domani la sua squadra contro il Cagliari, nella sfida valevole per la 24^ giornata di Serie A.
Tra le altre cose a Gasperini è stata chiesta anche un'opinione in merito alle indiscrezioni degli ultimi giorni che vorrebbero un simbolo dei giallorossi come Francesco Totti pronto a fare il suo ritorno in società al più presto.
L'allenatore della Roma ha usato il registro dell'ironia per commentare la possibilità del ritorno di Totti nella sponda giallorossa della Capitale: "Ah, io lo faccio giocare subito, non c’è problema. Però si deve allenare, si allena. Gli togliamo quindici anni, vent’anni, lo facciamo diventare grande. Su questa cosa non si è ancora scesi nel dettaglio".
