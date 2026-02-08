Serie C, 25ª giornata: i parziali delle 14:30. Lecco sotto. Perugia avanti con la Samb
Sono appena terminati i primi tempi dei sei match iniziate alle 14:30 e validi per la 25ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare al 45' il doppio vantaggio dell'AlbinoLeffe sulla Pro Patria e della Pro Vercelli a Lecco. Avanti di misura il Perugia in casa della Sambenedettese, la Triestina sull'Inter U23 e l'Ospitaletto sul Renate. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C, 25ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Cittadella 1-2
62' Falcinelli (C), 89' Napolitano (L), 90+4' Perretta (C)
Novara-Union Brescia 0-0
Alcione Milano-Arzignano Valchiampo 1-0
54' Pirola
Pergolettese-Trento 1-2
36' Pellegrini (T), 66' Capone (T), 82' Tremolada (P)
Virtus Verona-Giana Erminio 0-1
11' Marotta
In corso
Albinoleffe-Pro Patria 2-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
18' De Paoli (A), 37' Parlati (A), 44' Desogus (PP)
Lecco-Pro Vercelli 0-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
30' Sow, 45+4' Comi
Ospitaletto Franciacorta-Renate 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
44' Casali
Triestina-Inter U23 2- 1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
17' Alexiou (I), 25' Tonetto (T), 45+4' rig. D'Urso
iDomenica 8 febbraio
Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi
GIRONE B
Ravenna-Carpi 1-0
16' Corsinell
Pontedera-Ternana 2-2
6' e 55' Pettinari (T), 53' e 58' Yeboah (P),
Torres-Juventus Next Gen 0-3
31' rig Puczka, 73' Guerra, 83' Cerri
In corso
Gubbio-Campobasso 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sambenedettese-Perugia 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
28' Ladinetti,
Domenica 8 febbraio
Ore 17.30 – Arezzo-Pianese
Ore 17.30 – Livorno-Bra
Ore 17.30 – Pineto-Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì
Riposa – Guidonia Montecelio
GIRONE C
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
21' Moreso
Benevento-Picerno 1-0
90+12' Pierozzi
Latina-Cavese 0-0
Team Altamura-Monopoli 2-0
6' Rosafio, 28' Curcio
Casarano-Sorrento 2-0
48' Giraudo, 71' Versienti
Casertana-Foggia 3-2
19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F), 64' Nocerino (F), 67' Kallon (C)
Crotone-Atalanta U23 1-0
90+7' Musso
Giugliano-Cosenza 3-0
44' Marchisano, 72' Zammarini, 84' Egharevba
Potenza-Siracusa 2-2
56' Felippe (P), 84' Arditi (S), 90'+1 aut. Capomaggio (P), 90'+12 rig. Contini (S)
Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania-Trapani
Classifica: Benevento 57, Catania 51*, Salernitana 46, Casertana 42, Crotone 40, Cosenza 40, Audace Cerignola 38, Monopoli 37, Casarano 33, Team Altamura 33, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 27, Atalanta U23 26, Trapani 25*, Cavese 24, Picerno 23, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 21
* una gara in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva