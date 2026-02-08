Ufficiale Reggiana, esonerato Davide Dionigi. Al suo posto Lorenzo Rubinacci

AC Reggiana comunica di avere sollevato Davide Dionigi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club granata ringrazia sentitamente mister Dionigi insieme ai membri del suo staff – Lorenzo Sibilano, Giuseppe Liperoti, Hiroshi Komatsuzaki, David Morelli e Paolo Foti – per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto con impegno e passione in questi mesi. La Società ribadisce la propria profonda gratitudine verso il tecnico reggiano per avere condotto la compagine granata alla conquista dell’obiettivo salvezza al termine della passata stagione in Serie B.

AC Reggiana comunica di avere affidato a Lorenzo Rubinacci il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il tecnico, già a Reggio Emilia nella stagione 2023/24, ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza.

Faranno parte dello staff tecnico le seguenti figure: Massimo Lo Monaco (vice allenatore), Simone Greco (collaboratore tecnico) e Paolo Artico (preparatore atletico). Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il nuovo allenatore dei portieri.