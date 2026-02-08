Il Lecce ringrazia Solet ma poi lo maledice anche: a fine primo tempo 1-1 con l'Udinese

Terminato il primo tempo al Via del Mare, dove sta andando in scena una sfida interessante tra il Lecce e l'Udinese, con le squadre che hanno fatto il loro rientro negli spogliatoi con il punteggio parziale di 1-1. Il racconto dei 45 minuti inaugurali.

Parte meglio la compagine di casa, il Lecce spinto anche dalla folta presenza sugli spalti dello stadio, in un pomeriggio che profuma di primavera più che di inverno. E dopo 5 minuti la supremazia territoriale viene fatta fruttare dai salentini, che trovano il vantaggio grazie anche a un paio di disastri assortiti della difesa ospite. Tra un Solet che si fa scippare alle porte dell'area e Karlstrom che finisce per stoppare il pallone agli avversari, ne approfitta Gandelman per il suo primo gol in Serie A. Poco dopo la metà del tempo, però, ecco la reazione dell'Udinese, grazie a un rigore procurato da Gaspar, troppo irruento nell'intervento in scivolata su Zemura. Dal dischetto si presenta Solet, che si fa perdonare in parte dal precedente errore e con freddezza trasforma l'1-1 che è anche il risultato tra le due squadre all'intervallo, al termine di 45 minuti combattuti e ricchi di scontri. Per ora è piena parità.

