Parma, Britschgi: "Partita pazza, Corvi è un muro. Pomeriggio molto emozionante"

Sascha Britschgi è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la vittoria all'ultimo respiro conquistata dal Parma nel derby emiliano contro il Bologna. Queste le sue parole: "Tante emozioni, questa vittoria è molto importante per noi. Non posso descriverla, è stata una partita pazza. Portiamo a casa tre punti davvero molto importanti, è stato molto emozionante".

Una parola su Corvi e Ordonez:

"Corvi è un muro, un portiere incredibile, sta facendo davvero bene. Ordonez è anche lui un giocatore incredibile, molto tecnico, sono molto felice per lui e ora se la deve godere".

Ora cosa vi aspettate dal resto della stagione?

"Tutti sanno che il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo continuare così. La stagione è lunga, dobbiamo migliorare in ogni partita, dare il nostro meglio sempre. Ora guardiamo già alla prossima partita cruciale contro il Verona".