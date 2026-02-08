Juventus in missione rinnovi: non solo McKennie, dialoghi con Thuram, Locatelli e Kalulu

Scalata una vera e propria montagna rappresentata dal rinnovo di contrato di Kenan Yildiz, adesso la Juventus si guarda intorno per mettere in agenda altre vette da raggiungere, magari con un po’ meno apprensione di quella che c’è stata negli ultimi mesi riguardo il prolungamento del numero 10 turco.

E dunque, chiuso il capitolo Yildiz, si apre quello di Weston McKennie. Il contratto del texano, sottolinea quest’oggi Tuttosport, è in scadenza il prossimo giugno e dunque la dirigenza juventina ha pochi mesi per trovare un nuovo accordo. La prossima settimana è in programma un incontro con l’entourage del giocatore che possa dare più concretezza alle speranze reciproche. Una situazione simile a McKennie è quella di Filip Kostic, anche lui rigenerato dalla ‘cura Spalletti’ e anche lui in scadenza a giugno di quest’anno. La fiducia dell’allenatore e le buone prestazioni del serbo potrebbero riaccendere la trattativa.

Ci sono poi questioni meno spinose ma su cui la Juventus, si legge, ha già puntato i fari. In primis blindare l’instancabile Pierre Kalulu, finora unico elemento della rosa sempre utilizzato nel corso della stagione. Il francese ha un accordo fino al 2029 a 2,5 milioni a stagione, così fino al 2029 sono quelli di Thuram e Kelly, che percepiscono rispettivamente 2 e 2,5 milioni. Un anno prima, infine, la scadenza del contratto di capitan Locatelli, che si è definitivamente ripreso la Juve trasformando i fischi in applausi. In tutti questi casi, per evitare di trascinare le situazioni, una mossa d’anticipo potrebbe favorire il prolungamento.