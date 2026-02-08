Cagliari, Pisacane avvisa Kilicsoy: "Deve stare attento a gestire esaltazione e depressione"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, nelle scorse ore ha parlato in conferenza stampa presentando la partita di domani sera sul campo della Roma, e nel corso del suo intervento davanti ai giornalisti ha affrontato vari temi.

Per esempio a Pisacane è stato chiesto di esprimersi sul positivo impatto in suolo isolano dell'attaccante turco Semih Kilicsoy. Ha così risposto il tecnico del Cagliari: "I complimenti per i ragazzi fanno piacere. Deve stare attento a gestire questi momenti di esaltazione, così come quelli di depressione. Deve continuare a crescere nel feeling con i compagni. Ha la testa sulle spalle. La visita del CT della Turchia gli ha dato ulteriore carica, e potrebbe partecipare ai play off della sua nazionale".

Chi non farà parte dell'attacco domani a Roma è invece Gennaro Borrelli. Lo ha svelato proprio lo stesso Pisacane nel corso della medesima conferenza stampa: "Borrelli non verrà con noi, si sospetta uno stiramento. Verrà Mendy con noi. Deiola non è convocato per fare terapia, mentre Folorunsho dovrebbe accelerare la prossima settimana. Dovrò cambiare necessariamente la squadra, ma ho ragazzi che non vedono l'ora di scendere in campo. Certo, è difficile cambiare qualcosa che va bene, ma è necessario farlo".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Pisacane in conferenza stampa