TMW Il Napoli batte il Milan e si prende il 2° posto: le immagini più belle della notte del Maradona

Il Napoli ha vinto 1-0 il big match contro il Milan della 31^ giornata ed è così diventato secondo dopo la notte del Maradona. Un gol di Politano al 79' ha fatto esultare Conte, che ora vuole mettere pressione all'Inter e sogna una rimonta scudetto che sarebbe davvero qualcosa di clamoroso e straordinario, visto quanti infortuni hanno avuto i partenopei durante la stagione.

L'Inter dal canto suo sembra essersi ritrovata ieri e con la vittoria per 5-2 contro la Roma ha mandato un segnale fortissimo al campionato. Di seguito tutte le migliori immagini di TMW di Napoli-Milan: dalla coreografia dei tifosi di casa alle facce di Allegri e Conte, fino all'esultanza di Politano, che ha regalato a una città intera la chance di lottare per il titolo ancora una volta.