Il vero re del corto muso è Antonio Conte: nessuno in 2 anni ha vinto di misura quanto lui

Il re del corto muso da due anni a questa parte è Antonio Conte. E curiosamente ne ha dato prova davanti a Massimiliano Allegri, colui che ha di fatto coniato questa frase idiomatica, resa celebre al termine di un famoso SPAL-Juventus.

Dall'inizio della stagione 2024/25, ossia dall'avvento del tecnico salentino sulla panchina dei partenopei, il Napoli ha vinto in ben 27 occasioni col minimo scarto. Almeno 5 partite in più di qualsiasi altra squadra nel periodo preso in esame. In questo campionato, siamo a ben 6 vittorie per 1-0 e altrettanti 2-1. Ci sono anche 2 successi più spettacolari per 3-2.