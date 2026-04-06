Il vero re del corto muso è Antonio Conte: nessuno in 2 anni ha vinto di misura quanto lui
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Il re del corto muso da due anni a questa parte è Antonio Conte. E curiosamente ne ha dato prova davanti a Massimiliano Allegri, colui che ha di fatto coniato questa frase idiomatica, resa celebre al termine di un famoso SPAL-Juventus.
Dall'inizio della stagione 2024/25, ossia dall'avvento del tecnico salentino sulla panchina dei partenopei, il Napoli ha vinto in ben 27 occasioni col minimo scarto. Almeno 5 partite in più di qualsiasi altra squadra nel periodo preso in esame. In questo campionato, siamo a ben 6 vittorie per 1-0 e altrettanti 2-1. Ci sono anche 2 successi più spettacolari per 3-2.
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