Juventus, Locatelli al 45': "Non abbiamo fatto ancora niente, avanti con intensità"
Il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del secondo tempo contro la Roma: "Il mister ci ha chiesto di continuare con intensità, perché loro vengono a prenderci con aggressività. Non abbiamo fatto ancora niente: dobbiamo fare altri 50 minuti alla grande".
