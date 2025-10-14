TMW Juventus, Miretti si allena ancora a parte: cosa filtra verso il match contro il Como

La Juventus è al lavoro per svuotare l'infermeria, che ha dovuto accogliere Bremer (operato oggi al menisco del ginocchio sinistro e out almeno 2 mesi) e trattare con cura Cabal, mentre Milik resta il lungodegente della Continassa. Ma nella giornata odierna sono arrivati aggiornamenti anche su un altro giocatore di Igor Tudor: secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TMW, infatti, Fabio Miretti ha svolto un lavoro differenziato e dunque a parte rispetto al gruppo. Per questa ragione il centrocampista classe 2003 resta in forte dubbio per la sfida contro il Como, in programma al rientro dalla pausa nazionali (19 ottobre alle 12.30).

Intanto Milan Skriniar fa gola alla Juve. Dopo sei mesi di prestito dal Paris Saint Germain al Fenerbahce, l'ex Inter è tornato a giocare in Turchia e percepisce 10 milioni bonus inclusi (9 di base). Ha un contratto fino al 30 giugno 2029, perciò ne guadagna 80 in quattro anni. A conti fatti sarebbe un investimento da 70 milioni di stipendio più qualcosina per il cartellino.

Difficile ingaggiarlo. Così come che il Fenerbahce lo lasci partire a cifre vantaggiose. Per il nuovo corso Comolli, poi, c'è l'idea di avere un tetto salariale intorno a quello di David, da 6 milioni di euro netti. Una situazione che mal si coniuga con le finanze di Skriniar, comunque atterrato in una delle città più belle del mondo. Certo, il campionato forse ha meno attrattiva dei top cinque, ma con tre anni e mezzo di accordo è anche difficile forzate.